Костадин Костадинов: Време е да осъзнаем, че заедно можем всичко

"Съединението прави силата! Колко от вас се сещат, че това е българският национален девиз? Време е да си го припомним отново и да осъзнаем, че заедно можем всичко - от това да се опълчим на Великите сили до това да свалим еничарското правителство". Това написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

"Имаме и ще продължаваме да имаме много политически различия. Но всички свободни българи едно нещо искаме със сигурност - мафията никога повече да не управлява държавата", пише още той.

Ето защо на днешния празник се обръщам към всички свободни българи - елате заедно с нас на 13 септември от 16 ч. пред парламента, за да свалим еничарите от властта! Обръщам се специално към симпатизантите на ППДБ - всеки достоен и свободен човек е добре дошъл. Не при нас, не като част от нас, а ЗАЕДНО С НАС. Имаме и ще продължаваме да имаме много политически различия. Но всички свободни българи едно нещо искаме със сигурност - мафията никога повече да не управлява държавата.