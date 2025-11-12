Костадин Костадинов: Не е проблем Пеевски да управлява, но е проблем Лукойл да работи

Темата за санкциите срещу „Лукойл“ и последствията за България бе основна на днешния брифинг на председателя на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който обяви, че утре заминава за Русия начело на делегация на партията, за да участва във форум за сътрудничество между БРИКС и ЕС и да представи „гледната точка на българския национален интерес“.

„Ще участваме в международен форум на високо ниво с представители на управляващите партии от Русия, Индия, Бразилия, Китай, Южна Африка, представители на управляващи и опозиционни партии от Люксембург, нашите партньори от Алтернатива за Германия, от Словакия, от Сърбия и от други европейски държави. Заедно с нас там ще бъдат и потомците на Бисмарк и на Дьо Гол, които са представители на едни от най-влиятелните фондации в гражданския сектор, чиято цел е да не се допусне ескалация на конфликт, който да разруши за трети пореден път в рамките на последните сто години европейския континент.“, коментира Костадинов пред журналисти, като подчерта, че макар „Възраждане“ да е опозиционна сила, ще направи всичко възможно, за да защити интересите на България пред руската страна.

Основният акцент на брифинга обаче бе свързан със санкциите срещу „Лукойл“ и действията на българското правителство. По думите на политика, България не е получила никаква ясна информация кога и как е подала искане за изключение от санкциите, какви са били параметрите му и дали изобщо е търсена официална комуникация със САЩ. „Нашият въпрос беше кога е подадено искането до американската администрация за изключение и какво точно е поискано от нашата страна. Отговор не получихме.“, заяви той.

Председателят на „Възраждане“ сравни поведението на българското правителство с това на Унгария, където „министър-председателят отиде с цял самолет делегация в САЩ и поиска и получи изключение“. По думите му, у нас нищо подобно не е направено, защото „правителството няма нито мъжество, нито смелост, нито самостоятелност“. И допълни: „Най-доброто решение за българската държава е да каже, че няма да спазва санкциите, така както не спазва санкциите по отношение на Делян Пеевски. Не е проблем, очевидно, санкционирано от САЩ лице да управлява държавата.“

Костадин Костадинов коментира, че ситуацията с „Лукойл“ е била използвана като претекст за „заграбване на собствеността на компанията“ и предупреди, че това ще доведе до огромни финансови щети за държавата: „Санкциите се използват, за да се заграби стойността на Лукойл в България, което ще донесе милиардни загуби за българската икономика. Моделът вече е познат - както при АЕЦ Белене, когато под натиск от Вашингтон спряхме проекта, а после платихме милиарди за два реактора, които стоят неизползвани.“

Той обяви, че „Възраждане“ ще внесла жалба до Конституционния съд срещу последните промени в закона, свързан с ограничителния режим върху компании, определяни като рискови за националната сигурност. Според него новите текстове „създават черна дупка в законодателството“, която може да се използва за политически или икономически репресии срещу всеки бизнес.

В края на изявлението си Костадинов определи сегашното управление като „марионетно“ и зависимо от чужди интереси. „В момента България е окупирана страна, управлявана от марионетно правителство, което не представлява никого, освен купените гласове и корпоративния вот. Тези хора искат да направят от България втора Украйна - разрушена, унищожена, мъртва страна. Ние от Възраждане няма да го допуснем“, заяви той.

Председателят на политическата организация подчерта, че посещението му в Русия има за цел да защити позицията, че икономическите връзки и политическите връзки между двете държави трябва да се засилват, а не да се влошават и прекъсват.