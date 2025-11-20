Кремъл срещу Airbus: Песков нарече предложението за тактически ядрени оръжия „необмислено“

Още по темата: Президентът на Airbus предупреди: Русия ни заплашва с над 500 тактически ядрени бойни глави 20.11.2025 09:53

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че коментарите на главния изпълнителен директор на Airbus Рене Оберман относно необходимостта от разполагане на тактически ядрени оръжия в Европа представляват "загуба на сдържаност и обмисленост“ в европейския политически подход, предават руски медии.

"Очевидно е, че все повече европейци губят сдържаност и обмисленост в подходите си. Някои, за съжаление, правят провокативни изявления, като по същество призовават за по-нататъшни стъпки към ескалация на напрежението. Ние имаме негативно отношение към това“, заяви Песков, отговаряйки на въпрос на руска медия.

На Берлинската конференция по сигурността Оберман определи руските ракетни системи "Искандер-М“ в Калининградска област и евентуалното им разполагане в Беларус като "ахилесовата пета“ на Европа и призова за разполагането на тактически ядрени оръжия в ЕС, като превантивана мярка срещу тази заплаха.