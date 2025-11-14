Лада Паунова: Няма решение на ВКС, че Борислав Сарафов не е и.ф. главен прокурор

Според нея не съществува съдебен акт на ВКС, който да отнема правомощията му

Заместник-председателят на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия Лада Паунова опроверга спекулациите, че Борислав Сарафов незаконно заема поста изпълняващ функциите главен прокурор. Според нея не съществува съдебен акт на ВКС, който да отнема правомощията му или да обявява мандата му за изтекъл, пише Епицентър.

Споровете започнаха на 2 октомври, когато пресслужбата на ВКС разпространи две решения, включително едно на съдия Паунова, с които се отказва възобновяване на дела по искане на Сарафов. В мотивите бе посочено, че мандатът му като и.ф. главен прокурор изтича през юли 2025 г., което доведе до интерпретации, че той вече няма право да заема поста след 21 юли тази година.

От разпореждане на самата Лада Паунова от 7 ноември 2025 г. се разбира, че в „правния мир не съществува съдебно решение“, според което мандатът на Сарафов като и.ф. главен прокурор е изтекъл и той няма право да заема поста след 21 юли т.г. Тогава изтече визиран в Закона за съдебната власт (ЗСВ) 6-месечен срок, с който в началото на годината бе регламентирано, че временните ръководители на прокуратурата, ВКС и ВАС не могат да изпълняват тези функции повече от половин година. Според Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет тази разпоредба важи занапред, но не и за заварени случаи, какъвто е случаят с и.ф. главен прокурор - към датата на приемане на поправката в ЗСВ Сарафов вече е избран за и.ф. главен обвинител.

Разпореждането е по сигнал на Георги Георгиев и сдружение БОЕЦ, които твърдят, че Сарафов неправомерно остава на поста и следва да бъде разследван. Паунова обаче посочва, че сигналът се позовава на несъществуващо решение и изпраща документа по компетентност на ad hoc прокурора.

Още преди месец и половина, когато се предизвика смут в юридическите среди с двете решения, бивши върховни и конституционни съдии посочиха, че е неправилно да се твърди, че Сарафов нелегитимно заема поста на и.ф. главен прокурор, защото липсва тълкувателно дело по този въпрос, а конкретните съдебни решения на върховните съдии, се отнасят само до две отделни искания по конкретни дела. След тях, на практика с разпореждането си по сигнала на Георги Георгиев и БОЕЦ, Лада Паунова дава да се разбере, че ВКС никога не е обсъждал, нито е твърдял, нито е приемал подобно решение с мнозинство от съдиите, според което Сарафов неправомерно да заема поста си след 21 юли.

Прокуратурата припомня, че единствено Върховният административен съд може да се произнесе по легитимността на мандата. До момента няма подадено искане и съответно – няма решение.