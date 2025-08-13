Леви мегадонори, включително Сорос, са дарили $20 млн. на групи, финансиращи протести срещу Тръмп

Още по темата: Как Тръмп прецака Сорос с 1 милиард долара 11.08.2025 21:00

Няколко леви организации с тъмни пари, включително тази на Джордж Сорос, са дарили над 20 милиона долара на групи, финансиращи протести срещу мерките на президента Доналд Тръмп срещу престъпността във Вашингтон.

Free DC, „фискално спонсориран специален проект“ на прогресивните организации с нестопанска цел Community Change и Community Change Action, доведе 150 демонстранти близо до Белия дом в понеделник, за да протестират срещу плана на Тръмп да разположи войски на Националната гвардия в района и да федерализира полицейското управление на града.

„Не се подчинявайте предварително“ и „Заемайте място“ са сред „водещите принципи“ на Free DC. Групата призовава поддръжниците си да „излизат навън в 20:00 часа и да блъскат тенджери и тигани, да пеят, скандират или да вдигат шум в продължение на пет минути“ всяка вечер против „тази окупация“.

Free DC е планирала множество събития след протеста срещу Тръмп в понеделник, включително „Обучение за наблюдение на полицаи“, което предполага, че са планирани допълнителни протести на фона на намеренията на Тръмп да направи Вашингтон „най-безопасния, най-чистия и най-красивия град по света“ – чрез засилване на усилията на правоприлагащите органи и премахване на лагерите за бездомни от обществени места.

Community Change и Community Change Action, групите, финансиращи кампанията за активизъм на Free DC, са били бенефициенти на милиони долари дарения от фондациите „Отворено общество“ и „Тайдс“ на хедж фондовия магнат Джордж Сорос, както и от мрежата от „тъмни пари“ Arabella Advisors, според анализ, споделен с The Post.

„Иронично е, че протест уж за „Освободете Вашингтон“ беше организиран от Community Change, група, финансирана от огромни суми външни тъмни пари, за да прокара про-престъпна програма“, каза в изявление Кейтлин Съдърланд, изпълнителен директор на неправителствената организация Americans for Public Trust. „Окръг Вашингтон е изправен пред стрелби, кражби на коли и нападения, но въпреки това прогресивни групи като Фондация Прицкер, Джордж Сорос и мрежата Арабела харчат милиони долари, за да организират протести, които отслабват нашите общности."

Само през 2023 г. Community Change и Community Change Action са получили 4 милиона долара от фондацията „Отворено общество“ на Сорос, 680 000 долара от мрежата Arabella и 145 000 долара от фондация Tides, установи Americans for Public Trust в публично достъпни финансови отчети.

Arabella Advisors, консултантска фирма със седалище във Вашингтон, окръг Колумбия, управлява няколко фонда, които финансират леви групи, включително Sixteen Thirty Fund, Windward Fund, New Venture Fund, които са предоставили средства на Community Change и Community Change Action от 2020 г. насам.

По подобен начин, Open Society Foundations на Сорос, както и Tides Foundation и Tides Advocacy (част от мрежата на милиардерите Tides) са крайнолеви организации, отпускащи грантове.

Между 2020 и 2023 г. Community Change и Community Change Action са получили 12,6 милиона долара от фондация „Отворено общество“, 5,6 милиона долара от мрежата „Arabella “ и 1,9 милиона долара от мрежата „Tides“ – по линия на множество грантове, обозначени за цели като „граждански права, социални действия, застъпничество“ и „дейности за социално подпомагане“.

Освен това, Community Change е получила 1 милион долара през 2021 и 2022 г. от Future Forward USA Action - супер PAC, свързан с Демократическата партия, асоцииран с Future Forward PAC – една от основните политически групи, които подкрепиха бившия вицепрезидент Камала Харис на изборите през 2024 г.

Не е ясно каква част от тези пари са били използвани директно от Free DC, която на уебсайта си заявява, че е започнала да се организира през 2023 г. в отговор на усилията на Конгреса да блокира спорна актуализация на наказателния кодекс на окръг Колумбия.