Левски прелетя през Арда, остава начело

Левски не изпуска инерцията в Първа лига и продължава да трупа аванс на върха на класирането. „Сините“ минаха на парад при гостуването в Кърджали – 3:0, което бе петата им поредна победа през сезона.

Играчите на Хулио Веласкес доминираха през цялото време, като още във 2-ата минута Марин Петков пропусна, но в 19-ата Мустафа Сангаре надбяга отбраната на домакините, за да открие резултата с осмия си гол във всички турнири.

До почивката Арда успя да задържи минималното изоставане и дори да направи плахи опити за изравняване. Но веднага след нея играчите на Александър Тунчев направиха нова грешка в защита – Асен Митков избяга от тромав опит за изкуствена засада, а центрирането му бе засечено в мрежата от Майкон без домакините да окажат кой знае каква съпротива.

Десетина минути преди края беше ред и на Светослав Вуцов да даде принос за победата с отлична реакция при шут на Шиняшики отблизо, а малко по-късно Емил Виячки си вкара автогол след удар на резервата на „сините“ Евертон Бала.

„Добра ефективност, головете ни помогнаха във важни моменти – доволен бе Веласкес след срещата. - Играчите знаят какво се изисква от тях. Много съм доволен от усилията, които полагат и от резултата. В последния мач направихме 11 промени срещу Хебър, днес също направихме промени в състава. Абсолютно всички в момента са в състояние да започнат мача заради отношението към тренировъчния процес. Трябва да продължат по този начин. Трябва да възстановим добре, да се подготвим за мача с ЦСКА“.