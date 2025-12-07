Левски се изправи с 3:1 във Варна

Само една седмица беше нужна на Левски да излезе от кризата, породена от загубата от Славия с 0:2. Лидерът в Първа лига се изправи на крака с победа с 3:1 при гостуването на Спартак (Вн), при това ден след поражението на големия съперник ЦСКА в Морската столица.

Евертон Бала се оказа факторът, върнал „сините“ на победния път с първите два гола. При първото попадение бразилецът се оказа непокрит в наказателното поле след центриране отдясно на Георги Костадинов. А преди почивката бе отсъдена дузпа за спъване на Алдаир и Бала застана зад бялата точка, за да забие два пъти поред топката в тялото на вратаря на варненци Максим Ковальов – при директното изпълнение и при добавката. От ВАР обаче решиха, че украинецът е напуснал голлинията преди удара и се стигна до повторно изпълнение, а Бала взе „поправителния“.

А на почивката Веласкес явно бе нахъсал тима си да продължи да мачка, за да остави по-далеч зад гърба си поражението от преди седмица. „Сините“ наложиха преса в половината на Спартак и това даде резултат в 52-ата минута – Кирилов пусна остро центриране към далечната греда, довело до трети „бразилски“ гол – Майкон вкара топката в опразнената врата. Това сложи край на интригата и успокои гостите, като от този момент мачът се доиграваше. Така почетният гол на Георг Стояновски в последните минути нямаше как да промени развоя на срещата, а успехът възстанови аванса от 8 точки за „сините“ пред ЦСКА 1948, който утре приема Добруджа.