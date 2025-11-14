Легендата Дейвид Ковърдейл обяви край на кариерата си

Вокалистът на Whitesnake и Deep Purple се оттегля след 50 години на сцената

Дейвид Ковърдейл, легендарният вокалист на Deep Purple и фронтмен на Whitesnake, обяви оттеглянето си от музикалната сцена.

В специално видео, публикувано в Instagram, Ковърдейл се обърна към феновете си:

"Дами и господа, момчета и момичета, братя и сестри на Snake, имам специално съобщение за вас. След повече от 50 години невероятно пътуване с вас – с Deep Purple, с Whitesnake, с Джими Пейдж – през последните няколко години ми стана много ясно, че е време да окача на куката рокендрол обувките си с платформа и тесните си дънки."

Той добави с усмивка: "И както виждате, погрижихме се за перуката на лъва. Но за мен е време да приключа. Обичам ви от сърце. Благодаря на всички, които ми помогнаха и ме подкрепиха в това невероятно пътуване: на музикантите, екипа, феновете и семейството. Това е невероятно. Но за мен е време просто да се наслаждавам на пенсионирането си. Сбогом."

View this post on Instagram A post shared by David Coverdale (@whitesnake)

Дейвид Ковърдейл оставя зад себе си впечатляваща кариера, която включва емблематични периоди с Deep Purple през 70-те години и повече от пет десетилетия като лидер на Whitesnake. Неговият глас и сценично присъствие са вдъхновили поколения рок фенове по целия свят.