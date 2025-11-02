Локо и Ботев си искат главите

Футболната война за Пловдив написа нова срамна страница от историята си, а за първи път Локомотив и Ботев призовават за служебна загуба на противника. „Смърфовете“, домакини в мача, обвиняват „канарчетата“ за симулации на ударения им с бутилка вратар Даниел Наумов. Стражът отказвал да играе, а клубът – да го смени с резервния. Ботев пък държи да вземе три точки без повече игра, заради прекратеното в 41-ата минута дерби.

Казусите пред БФС тепърва започват. Най-вероятната опция все пак е да се присъди служебен успех на Ботев, защото провинението очевидно е на домакините. Правилникът обаче дава възможности за доиграване или преиграване в зависимост от тълкуванията.

„Аз няма да рева като вдовица за... - изригна Христо Крушарски, президентът на Локо, по посока на колегата си Илиян Филипов. - Ще настроя всички отбори, на които съм помагал, срещу Ботев. Бутилката удря Наумов в рамото, той от комоцио се оплаква. За същите действия този младеж е ял бой и в ЦСКА 1948. Защото съдията не му даде картон за симулация? Ще се обадя на професор Габровски, за да прегледа този левак. Ботев ще играе във Втора лига!“

„Не сме доктори, които казаха, че Наумов не може да продължи – отвърна му Филипов. - Бяхме с третия вратар като резерва, мач ли е това? Не търсим три точки, а искаме да се доиграе мачът.“

За втори път и на същия стадион дербито спря в 41-ата минута. През 2014-а отново фенове на Локомотив хвърляха по терена, а бомбичка падна до Сърджан Лукин. След това Ботев спечели служебно.