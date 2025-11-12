"Лукойл България": Всичките ни бензиностанции ще продължат да функционират

Във връзка с разпространяваната в някои медии невярна информация за уж предстоящо прекратяване на дейността на мрежата от бензиностанции „Лукойл“ на територията на Република България официално заявяваме, че всички обекти от търговската мрежа на компанията функционират и ще продължат да функционират в нормален режим.

Това съобщиха от „Лукойл България“.

От компанията допълниха, че няма никакви основания за прекратяване на дейността на търговските обекти. Бензиностанциите са напълно обезпечени с гориво. Разпространяваните твърдения за спиране на работата са неверни, спекулативни и подвеждащи, пише в позицията.