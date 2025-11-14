„Лукойл”: Преговаряме с няколко потенциални купувачи на активите ни

„Лукойл” информира, че продължават преговорите за продажбата на международните ѝ активи. Компанията води разговори с няколко потенциални купувачи. Конкретната сделка ще бъде обявена след постигане на окончателни споразумения и получаване на необходимите регулаторни одобрения, добавят от „Лукойл”.

Руската петролна компания твърди, че има за цел да осигури непрекъснато функциониране на активите по време на тяхната продажба и прехвърляне на нови собственици. „Това ще позволи да се избегнат рисковете от прекъсване на работата и доставките на енергийни ресурси в страните, в които компанията оперира, и да се запазят работните места. За да разрешим навреме всички възникващи проблеми, специалистите ни поддържат постоянна връзка с властите в районите, в които компанията осъществява дейност”, добавят в своята позиция от „Лукойл”.

За един от потенциалните купувачи съобщи вчера агенция „Ройтерс”. Става дума за компанията „Карлайл”.

Според източници „Карлайл”е в начален етап на проучване на възможността да купи чуждестранните активи на „Лукойл”. Американският инвестиционен фонд обмисля да поиска специално разрешение от САЩ, което да му позволи да води преговори и да стартира финансово-правна проверка на рафинерията.

Финансова група „Карлайл”специализира в частни инвестиции, недвижими активи и частно кредитиране и управлява над 426 млрд. долара активи. Тя е сред най-влиятелните глобални играчи в алтернативното управление на капитали и е първата американска компания с интерес да придобие „Лукойл”, след като швейцарската „Гънвор” беше блокирана от САЩ.

Очаква се Агенцията за контрол на чуждестранни активи (OFAC) да издаде 6-месечна дерогация за България.