Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристига на официално посещение в Румъния, където ще бъде приет от президента Никушор Дан, предаде БТА.

Двамата ще участват в Индустриален форум на НАТО, озаглавен "Превъоръжаване на НАТО - иновации и устойчивост".

Ще участват представители на съюзническите държави, отбранителната индустрия и структурите на Алианса.

Официалната програма на генералния секретар на НАТО включва участие в събитие, посветено на сътрудничеството между НАТО и гражданското общество.