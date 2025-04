Медведев: Русия бързо ще разреши украинския конфликт, ако ЕС и САЩ си измият ръцете

Европа трябва да последва примера на САЩ и да се оттегли от конфликта в Украйна, тогава Русия бързо ще го оправи. Това написа заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев в социалната мрежа Х.

"Американските официални лица казаха, че САЩ ще си "измият ръцете", ако няма напредък по украинския въпрос. Разумно. Европа трябва да направи същото. Тогава Русия ще оправи нещата по-бързо", написа Медведев.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп , че САЩ могат да се оттеглят от процеса на уреждане на конфликта в Украйна.

