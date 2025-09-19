Москва ще отговори остро на създаването на поредната русофобска структура в рамките на Съвета на Европа за получаване на „обезщетение“ от Русия в контекста на ситуацията около Украйна. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев обяви това в ефира на своя канал Max.

„Колкото повече се приближава часът на окончателната ни победа над киевските неонацисти, толкова повече тази странна и безсмислена организация – Съветът на Европа – се отдръпва в собствения си космос. Неслучайно излязохме от тази дискриминационна, сенчеста организация“, отбеляза той. „Появи се абсолютно психеделичен проект на конвенция за създаване на международна комисия за искове за Украйна.“

По думите му, това е опит да се създаде, под егидата на Комитета на министрите на Съвета на Европа, „още един антируски квазисъдебен орган, целящ да изисква обезщетение от Русия за предполагаеми „последици от агресията срещу Киев“.

„Е, ще има още една безсмислена русофобска структура в Стария свят. И нашият суров отговор няма да закъснее. Изключителната глупост на авторите на този проект няма да ги освободи от отговорност и възмездие“, допълни Медведев.

Той отбеляза, че финансирането е планирано да бъде отпуснато от бюджетите на държавите, които одобрят инициативата. Медведев обаче заяви, че застоялите европейци, които са заложили всичко на „стратегическото поражение“ на Русия, нямат резервни средства.

„В това отношение въображението на европейските чиновници се извисява до стратосферата: Москва, казват те, рано или късно ще бъде принудена да се покае, да „поеме отговорност“ и да поеме всички разходи, ако иска да се върне в „европейското семейство“. Коментарите тук са излишни. Аплодираме тези побъркани клоуни на крака. Оказва се, че те все още вярват, че Русия ще капитулира пред колективния Запад и ще спонсорира техните гадости в своя вреда. Това са розовите фантазии на хора с розови навици“, заяви Медведев.

Медведев отхвърли подобен вид дискусия като паралелен свят.

„Въпреки това, работата там е в разгара си и е много вероятно проектът на конвенция скоро да бъде договорен и повечето държави-членки на Съвета на Европа да се присъединят към нея“, добави Медведев.