Мелони: Италия не се присъединява към Съвета за мир заради проблем с Конституцията

Съществува проблем с "конституционна несъвместимост", който "не ни позволява да подпишем веднага; имаме нужда от повече време". Но преди всичко има политически въпрос, свързан със състава на Съвета за мир за Газа. Поради тази причина Джорджа Мелони в момента е поставила на пауза членството си в международния орган, създаден от Доналд Тръмп, предава Rai News.

Задълбоченият анализ в рамките на Съвета на ЕС също ще бъде от решаващо значение

Разглеждат се различни възможни сценарии, включително възможността за участие в Съвета с по-нисък профил. Междувременно забавянето на правителството, което също беше обсъдено на срещата във вторник в Палацо Киджи, стана ясно по време на ден на интензивни дискусии, споделени от различните страни на мнозинството.

Опозицията е категорична и настоява министър-председателя да откаже поканата. Осъществени са контакти и между Мелони и Серджо Матарела. Парламентарните кръгове обясняват, че двамата мъже са "в пълно съгласие" по въпроса за Съвета за мир. Министър-председателят на Италия подчерта проблемите в сряда вечерта, гостувайки в предаването "Porta a Porta", макар че тонът ѝ беше по-неясен от този на други правителства (от Париж до Берлин, от Стокхолм до Осло), които вече са се дистанцирали. Предпоставката е, че италианската позиция "е позиция на откритост" и "не е интелигентен избор Италия и Европа да се изключват от организация, която въпреки това е интересна".

Член 11 от Конституцията

Но "съществува проблем със съвместимостта" между устава на Съвета и член 11 от Конституцията на Италия, "което означава, че можем да отстъпим части от нашия суверенитет при равни условия между държавите". А това не е така със Съвета. До такава степен, че Енрико Ментана, редом с Бруно Веспа в епизода, отбелязващ 30-годишнината на "Порта а Порта", повдига въпроса за риска той да се превърне в "частна ООН". "Никой орган не може да замени Организацията на обединените нации", отбеляза Мелони, "а Съветът на мира беше създаден по резолюция на ООН. Има и други аспекти, които са проблематични за нас".

По телевизията премиерът определи съвместното съществуване в организацията с Владимир Путин като "политически въпрос", подчертавайки, че "във всяка многостранна организация ние сядаме на масата с хора, които са отдалечени от нас", а с Москва това се случва например в ООН и Г-20. Но "политическият въпрос", според някои в правителството, рискува да тежи поне толкова, ако не и повече, от правния. Защото, според разсъжденията, излагани на различни нива, след четири години поддържане на последователна позиция по отношение на Украйна, е трудно да се седне и да се обсъжда мир с Путин или беларуския лидер Александър Лукашенко. Да не говорим, че събитията от последните седмици, признаваме, в центристко-дясноцентристките кръгове, повдигнаха някои въпроси относно стратегиите на Вашингтон и американската обстановка като цяло.

Мелони проследи отблизо речта на Тръмп в Давос. "Не бях изненадана", че той изключи военен вариант в Гренландия. "Радвам се, че го повтори, но след това трябва да намерим решения", обясни тя, повтаряйки, че въпросът за сигурността, повдигнат от американците, "е реален", но "трябва да бъде решен в рамките на НАТО". Италианският премиер смята, че Белият дом е интерпретирал погрешно "тренировъчните операции", започнати от европейците: "Казах на Тръмп: "Вижте, мисля, че не разбирате. И мисля, че е грешка да се предвижда или заплашва с налагане на тарифи на онези държави, които са направили този избор". Това е комуникационният проблем, който тя иска да реши, защото "разривът между Европа и Съединените щати не е в ничий интерес, със сигурност не и в интерес на Италия". Тя не крие тези опасения в контекст, където "сигурността избледнява" и където "да знаеш как да се ориентираш в нея не е лесен подвиг за момиче от Гарбатела", завършва тя с остроумна забележка.