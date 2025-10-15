МЕЧ и "Възраждане" поискаха оставка на правителството

Време е за оставка на правителството и да започнем да тълкуваме всичко, което се случи в България, каза лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев на влизане в парламента.

Той допълни, че днес няма да се регистрират в пленарната зала, "защото няма да правят кворум на правителството".

"Ако вървим към избори, е логично този председател на парламента да бъде сменен. Колкото пъти обаче ние сме искали това Киселова е получавала подкрепа", каза още Василев.

"Труд news" припомня, че вчера, 14 октомври, пред ПГ на ГЕРБ-СДС лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че повече кворум в парламента няма да правят и изпрати депутатите от ГЕРБ да се прибират по родните си места.

"Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление", изтъкна още той. Борисов отправи критики и към председателя на Народното събрание Наталия Киселова, която, според него, не пропуска да се покаже навсякъде, където е възможно.

Оставка на правителството поиска и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. "Нови избори веднага", написа той в официалната си фейсбук страница.