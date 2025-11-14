Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви началото на операция за борба с наркокартелите

Още по темата: Мексиканските наркокартели объркват сделката на Шейнбаум с Тръмп 05.08.2025 13:44

Тази мисия е предназначена да елиминира наркотерористите от нашето полукълбо



Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви началото на операция SOUTHERN SPEAR за борба с наркокартелите.

„Днес обявявам операция SOUTHERN SPEAR. Мисията защитава нашата родина, елиминира наркотерористите от нашето полукълбо и ни предпазва от наркотиците, които убиват нашите граждани“, написа Хегсет в X, отбелязвайки, че тя ще бъде ръководена от Южното командване на САЩ, чиято зона на оперативна отговорност включва Централна и Южна Америка и Карибите, както и от съвместна работна група, създадена специално за операцията. „Тази мисия е предназначена да защити родината ни, да елиминира наркотерористите от нашето полукълбо и да осигури сигурността на страната ни от наркотиците, които убиват нашите хора“, заяви Хегсет, без да предоставя допълнителни подробности.

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering.



Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR.



Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

По-рано CBS съобщи, позовавайки се на източници, че Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ Дан Кейн са информирали президента на САЩ Доналд Тръмп на среща в Белия дом за решителни мерки срещу Венецуела, които американските военни биха могли да предприемат „през следващите дни“.