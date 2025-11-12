Министър Жечо Станков обяви запасите от горива у нас

Автор: Труд онлайн
България

Министърът на енергетиката увери, че българските граждани могат да бъдат спокойни

Министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че българските граждани могат да бъдат спокойни за доставките на горива. В страната има бензин за поне 6 месеца, дизел за близо 4 месеца и самолетно гориво за два месеца.

„Ако доставките спрат от днес, България разполага с достатъчни резерви, които няма да окажат влияние нито на цените, нито на наличностите за гражданите“, заяви той по време на изслушване в пленарната зала.

Станков обясни, че още на 23 октомври правителството е предприело мерки в две основни направления – гарантиране на сигурността на доставките и недопускане на спекулации. Активиран е план в две фази, включващ проверка и мониторинг от експертна група, както и превантивни действия.

По думите му България е водила и консултации за дерогация с OFAC, Европейската комисия и правителството на САЩ, като страната е посочена като пример за най-бързо извършен анализ на ситуацията.

„Важно е всички институции да работим заедно, за да получим дерогацията и да осигурим спокойствие по отношение на доставките на горива“, допълни енергийният министър.

Още от (България)

Най-четени

Мнения