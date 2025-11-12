Министър Жечо Станков обяви запасите от горива у нас

Министърът на енергетиката увери, че българските граждани могат да бъдат спокойни

Министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че българските граждани могат да бъдат спокойни за доставките на горива. В страната има бензин за поне 6 месеца, дизел за близо 4 месеца и самолетно гориво за два месеца.

„Ако доставките спрат от днес, България разполага с достатъчни резерви, които няма да окажат влияние нито на цените, нито на наличностите за гражданите“, заяви той по време на изслушване в пленарната зала.

Станков обясни, че още на 23 октомври правителството е предприело мерки в две основни направления – гарантиране на сигурността на доставките и недопускане на спекулации. Активиран е план в две фази, включващ проверка и мониторинг от експертна група, както и превантивни действия.

По думите му България е водила и консултации за дерогация с OFAC, Европейската комисия и правителството на САЩ, като страната е посочена като пример за най-бързо извършен анализ на ситуацията.

„Важно е всички институции да работим заедно, за да получим дерогацията и да осигурим спокойствие по отношение на доставките на горива“, допълни енергийният министър.