Младите волейболисти директно на европейското след 3:1 над Сърбия

Националният отбор на България по волейбол за мъже до 18 години се класира директно за Европейското първенство по-късно през 2026 в Италия, след като спечели квалификацията в столицата на Черна гора Подгорица. Във финала тимът на селекционера Мирослав Живков победи Сърбия с 3:1 (25:21, 25:27, 25:23, 25:13).

Така българите взеха сладък реванш срещу сърбите, от които загубиха първия мач в групата след тайбрик с 2:3.

Снощи тимът на България надделя над Черна гора, а днес показа много стабилна игра и загуби единствено втория гейм, който е много драматичен. В четвъртия гейм България имаше пълна доминация и не остави никакви шансове на съперника - 25:13.