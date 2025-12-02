Могерини арестувана за измама

Нарушила правилата за конкуренция при възлагането на договор за управление

Бившият ръководител на външната политика на ЕС Федерика Могерини и един от най-високопоставените дипломати на блока, Стефано Санино, са в ареста, след като белгийската полиция предприе акции като част от разследване за измама във вторник, според служители, запознати със случая.

Полицията е задържала трима заподозрени и е претърсила Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Колежа на Европа заради предполагаема корупция при създаването на академия за обучение на дипломати.

Претърсванията, проведени по искане на Европейската прокуратура (EPPO) и одобрени от белгийската полиция, са се провели в ЕСВД в Брюксел, в сгради на Колежа на Европа в Брюж и в частни домове, според изявление на EPPO.

ЕСВД е крилото на ЕС, отговарящо за външната политика, и до 2019 г. се ръководеше от бившия вицепрезидент на Европейската комисия Могерини. От 2020 г. насам тя е ректор на Колежа на Европа, място за обучение на бъдещи служители на ЕС.

Санино, бивш италиански дипломат, беше най-високопоставеният държавен служител в ЕСВД, а в момента е генерален директор на отдела за Близкия изток, Северна Африка и Персийския залив в Комисията.

Тримата задържани не са обвинени и разследващият съдия разполага с 48 часа, за да вземе решение за по-нататъшни действия, каза човек, запознат с разследването. Европейската комисия отказа коментар.

Белгийските власти разследват Дипломатическата академия на Европейския съюз, програма за младши дипломати в страните от ЕС, управлявана от Колежа на Европа и чийто директор е Могерини от август 2022 г.

Европейската прокуратура заяви, че има “сериозни подозрения”, че правилата за “лоялна конкуренция” са били нарушени, когато ЕСВД е възложила търга за създаване на дипломатическа академия в Колежа на Европа. Разследването се фокусира върху това дали колежът е бил информиран за критериите за подбор на тръжната процедура преди публикуването на официалното обявление.

Служител на ЕСВД, пожелал анонимност, за да говори откровено, заяви, че претърсванията са извършени в административната сграда на ЕСВД в Брюксел на улица “Арлон” 62, а не в основната сграда на кръговото движение “Шуман”. Служителите са били помолени да освободят помещенията и да оставят вратите и мебелите на офисите си отключени.

Високопоставен служител на ЕС заяви пред POLITICO, че акциите са свързани с разследване, започнало преди Кая Калас да встъпи в длъжност начело на външнополитическия отдел на блока.

Говорителят на Европейската комисия Анита Хипер потвърди, че полицията е извършила обиск в ЕСВД във вторник като част от “текущо разследване на дейностите, извършени... в предишния мандат”, което означава преди председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен да бъде преназначена през декември 2024 г.

Попитани за допълнителни подробности по време на обедния брифинг на Комисията, говорителите отказаха да коментират дали някой от служителите на институцията е бил задържан или да предоставят допълнителна информация за разследването.

Европейската прокуратура заяви, че е поискала от властите да свалят имунитета - обикновено предоставян на дипломати, предпазващ ги от съдебни действия - на “няколко заподозрени” преди разследването и че това е било удовлетворено. Тя не уточни до кои органи е отправила исканията.