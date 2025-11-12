Молдова се въоръжи с израелски самоходни гаубици ATMOS (ВИДЕО)

Сделката не беше официално обявявана досега

Република Молдова e получила израелски самоходни артилерийски системи ATMOS. Министерството на отбраната на страната публикува видео от учения с тяхно участие.

Това е първата самоходна гаубица приета на въоръжение в молдовската армия. Досега тя разполагаше само с неизвестен брой буксирни оръдия Д-30 и 2А65 "Мста-Б", произведени в Съветския съюз, както и с 82-милиметрови и 120-милиметрови минохвъргачки.

През 2023 г. стана известно, че Elbit Systems е подписала договор за доставка на самоходни оръдия ATMOS на неназована държава. Тогава само се отбелязваше, че споразумението е планирано да бъде изпълнено в рамките на осем години. Сега става ясно, че клиентът е Молдова.

ATMOS (Автономна гаубична система, монтирана на камион) е колесна гаубица калибър 155/52 мм на шаси на Tatra с бронирана кабина.

Декларираната далечина на стрелба с конвенционални боеприпаси е 30 км, а с активно-реактивни боеприпаси - до 41 км. Скорост на стрелба - 4-9 изстрела в минута. Боекомплектът включва 32 снаряда.