Москва: Предотвратихме украински опит за убийство на висш държавен служител

Според съобщението на ФСБ трима души са задържани

Руската Федерална служба за сигурност съобщи, че е осуетила украински заговор за убийството на високопоставен руски държавен служител по време на посещение на московско гробище, пише БНР.

Според съобщението на ФСБ трима души са били задържани за подготовката на атентата – двама руснаци и мигрант от Централна Азия. Планът е предвиждал взрив близо до гроба на близки на висш чиновник, с използването на видеокамера, скрита във ваза с цветя. ФСБ твърди, че заговорът е организиран от украинските спецслужби чрез комуникации в приложенията WhatsApp и Signal, и предупреждава, че подобни престъпления могат да бъдат подготвяни и в други региони на Русия.

Междувременно руското министерство на отбраната обяви, че силите за противовъздушна отбрана са свалили или прехванали 216 украински дрона през изминалата нощ. 66 от тях са били над южната Краснодарска област, където по-рано са били атакувани петролен склад и пристанище.