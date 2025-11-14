Москва формира специална сила за дронове срещу Украйна

Продължаващият конфликт в Украйна може да бъде описан като първата война с дронове

Русия следва примера на Украйна, която през септември 2024 г. създаде своя собствена сила за безпилотни системи (USF), фокусирана изцяло върху разработването и използването на дронове, пише The National Interest.

Безпилотните летателни системи (UAS) са вече ключов военен компонент на фронта в Украйна. Дроните и другите безпилотни системи бяха използвани за първи път в началото на продължаващата война, но този месец Русия обяви, че е създала нов клон на въоръжените си сили, който да контролира доктрината и операциите с дрони.

Според доклад на руската държавна агенция, „Силите за безпилотни системи“ вече са „обезпечени с персонал и напълно оперативни“, като полковник Сергей Иштуганов е назначен за заместник-началник на единицата.

За новите сили за дронове на Русия

Миналият декември руският президент Владимир Путин нареди на Министерството на отбраната да създаде специален клон за война с дронове. По това време руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви, че програмата ще бъде оперативна до третото тримесечие на тази година. Както при много военни програми обаче, създаването на специален дронов корпус закъсня. Размерът на новия корпус на Кремъл не е оповестен, но руското ръководство все пак се похвали с неговото създаване, въпреки че не е напълно ясно какво ще прави корпусът.

„Беше създаден корпусът за безпилотни системи на руските въоръжени сили“, заяви Иштуганов в интервю за вестник „Комсомолская правда“. „Структурата на този нов клон на въоръжените сили е определена, назначен е ръководител на силите за безпилотни системи и са създадени военни административни единици на всички нива. Сформирани са оперативни полкове и други единици. Бойната работа на единиците за безпилотни системи се извършва по единен план и в сътрудничество с други единици в бойни групи.“

Новата единица за безпилотни летателни апарати на Русия може да е отговор на успеха на Украйна с безпилотните системи. През септември 2024 г. Киев създаде своя собствена Сила за безпилотни системи (USF) като клон на въоръжените сили на Украйна, като стана първата страна, създала отделен военен клон, фокусиран изцяло върху безпилотните системи.

Въпреки че Русия все още не е посочила какви видове дронове ще контролира новосъздадената й сила, украинската USF е клонът на армията, отговорен за военни операции с дронове във въздуха, на сушата и в морето.

Това обяснява защо Киев призова украинските USF да удвоят числеността си от настоящите 15 000 души до най-малко 30 000 души до началото на 2026 г. Персоналът им вече включва пилоти, екипаж за поддръжка и помощен персонал. Разширяването ще позволи на украинската армия да разшири обхвата на USF по цялата фронтова линия.

USF активно набира доброволци от гражданския сектор, както и персонал от други подразделения, включително резервисти, ранени войници и дори такива, които са дезертирали от своите подразделения.

Дроновете са унищожили над 70% от руските танкове, а над 40 бомбардировача или една трета от стратегическата бомбардировъчна флота на Русия бяха унищожени през юни 2025 г. при дроновите удари по отдалечени руски въздушни бази в рамките на операция „Паяжина“.

Общо над 402 000 излитания са били извършени от дронове на USF, като половината от тях са били ударни мисии, а останалите – разузнавателни и операции по събиране на информация.

Първата световна война видя въвеждането на танка, Втората световна война отбеляза началото на ерата на самолетоносачите, а продължаващият конфликт в Украйна може да бъде описан като първата война с дронове.

Питър Сучиу е журналист с над 3200 публикувани статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове през 30-годишната си кариера.