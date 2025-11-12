Мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Част от новопостроен мост се срути в югозападната китайска провинция Съчуан, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Инцидентът е станал на мост „Хунчи“, дълъг 758 метра, който е част от магистрала, свързваща централните райони на Китай с Тибет. По предварителни данни няма жертви.

Според властите движението по моста е било спряно още предния ден, след като в близкия планински масив е било регистрирано свличане на земни маси. Вчера свлачището се е активизирало, което е довело до срутване на част от пътното платно и на подхода към съоръжението.

Строителството на съоръжението е завършено по-рано тази година.