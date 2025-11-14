Мощни експлозии в руския Краснодарски край (ВИДЕО)

В социалните мрежи се появиха видеа, заснети по време на мощни експлозии в руския черноморски град Новоросийск в Краснодарския край. Публикациите се разпространиха след съобщения за украински удар по района.

BBC успя да верифицира два видеозаписа, на които се вижда голям огнен стълб над южното крайбрежие на Новоросийск, както и снимка на взрив източно от порта. Местоположенията са идентифицирани чрез сравняване на улични ориентири, сгради и инфраструктура с публични картографски платформи.

Ukraine unleashed a wave of drone strikes overnight, targeting key Russian infrastructure. In Novorossiysk, multiple explosions hit the Sheskharis oil terminal and nearby coastal facilities, sparking major fires. S-300/400 air defense positions were also struck.



In Saratov, a… pic.twitter.com/VXYy78YJ5s — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 14, 2025

Координатите съвпадат и с регистрираните топлинни точки от сателитната система FIRMS на НАСА, засечени в района вчера и тази сутрин.

Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев съобщи в Телеграм, че Новоросийск е сред най-тежко пострадалите населени места при дроновата атака. Отломки са нанесли щети на поне четири жилищни блока и две частни къщи, като един мъж е ранен. По думите му фрагменти са поразили и петролно хранилище, контейнерен терминал, крайбрежни съоръжения и цивилен кораб. Трима членове на екипажа са пострадали.

Руското министерство на отбраната заяви, че противовъздушната отбрана е „прехванала и унищожила“ общо 216 украински дрона, включително 66 над Краснодарския регион.

Украйна засега не е коментирала атаките.