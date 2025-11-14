МО на Русия: Поехме контрол над две нови селища в Източна Украйна

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви днес, че руските въоръжени сили са поели контрол над още две селища в Източна Украйна, съобщават руски медии и Ройтерс.

Става въпрос за село Рог, разположено в югоизточните покрайнини на град Покровск, Донецка област, и Орестопол, в съседната Днепропетровска област, на няколко километра западно от административната граница с Донецка област.

Ройтерс уточнява, че информацията не може да бъде проверена по независим път, а засега няма официална реакция от украинска страна.

Според руското министерство през последната седмица са били превзети общо осем селища в Украйна. Освен това се съобщава за масирани удари през нощта по военнопромишления комплекс и енергийни съоръжения на страната.