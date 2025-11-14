Над 1 тон злато купиха българи за месец

Рекордът е поставен през октомври

Малко над 1000 килограма инвестиционно злато купиха българите през октомври 2025 г., което е абсолютен рекорд за страната ни в последните 15 години, съобщи Investor.bg. Търсенето на благородния метал било особено силно поради факта, че цената на златото не спираше да бележи нови и нови рекорди в последните няколко години.

След срещата на Федералния резерв на САЩ в Джаксън Хол в края на август 2025 г., на която бяха дадени индикации за трайна промяна в курса на основния лихвен процент в посока намаляване, златото отбеляза безпрецедентни 9 поредни седмици на ръст. Инвеститорите осъзнаха, че епохата на евтини пари и печатане на валути се завръща с пълна сила, коментират дилъри.

Търсенето на злато и сребро през октомври е било силно не само у нас. Най-големият дилър на благородни метали в Япония спря да приема поръчки за малки златни продукти под 100 гр., а големите швейцарски рафинерии удължиха сроковете си за доставка до един, а за някои продукти - дори до два месеца. Дилърите отчитат, че на пазара са се появили доста спекуланти, привлечени от желание за бързи печалби, което е довело до резкия скок с 20% и последвалата корекция от 10% в цената на златото.