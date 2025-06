Най-малко седем души са убити при нова вълна от насилие в Колумбия

Насилието в Колумбия придоби нов характер, като серия от бомбени атентати разтърси югозападната част на страната, а сенаторът Мигел Урибе продължава да се бори за живота си дни след като бе прострелян в главата по време на предизборен митинг, съобщава Reuters.

Инцидентите разтърсиха страната и напомниха за десетилетията на страх и насилие, причинени от въоръжени партизани, паравоенни групи и наркотрафиканти.

При експлозиите загинаха най-малко седем души, а повече от 50 бяха ранени, съобщиха властите. Бомбените нападения не са рядкост в Колумбия, но тези от вторник се случиха покрай опита за убийство на Урибе, член на опозиционната дясна партия „Демократичен център“ и потенциален претендент за президентския пост.

🇨🇴 #Colombia: A coordinated string of bombings rocked southwestern Colombia yesterday, with explosions reported in Corinto, El Bordo (Patía), Timbiqui and Cali. FARC dissident group is believed to be behind the attacks, which targeted police stations and security posts using car… pic.twitter.com/88Vx1vWTyA