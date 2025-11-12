Най-мощната магнитна буря за 2025 г. удари Земята

Екстремно силна магнитна буря е ударила Земята в ранните часове на сряда, съобщава Геомагнитната обсерватория в Панагюрище. Експертите обясняват, че това е резултат от канонадата от слънчеви изригвания през последните три дни.

Според предупреждение на Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) на 11 ноември вечерта имаше слаба полярна активност по високите географски ширини, но в сряда Северното сияние може да се наблюдава чак до северна Калифорния и Алабама.

NOAA допълва, че и в четвъртък (13 ноември) може да има силно проявление на сияния, макар прогнозата да е възможно да се промени, когато постъпят повече данни през следващите дни.

Трите слънчеви изригвания, които се движат към нас, известни като изхвърляния на коронална маса (CME), произлизат от особено активни слънчеви петна, наречена AR4274, която в момента е насочена към Земята.

Първите две CME избухвания са станали съответно на 9 и 10 ноември и са били предизвикани от мощни X-клас изригвания – най-високият клас в скалата на NOAA за слънчеви изригвания. Тези изригвания са класифицирани като X1.7 и X1.2, а според сайта Space.com изхвърлените маси може да се „слеят“ или дори да се „погълнат“ една друга, докато се движат към Земята.

Третото, и най-мощно, изхвърляне е било изстреляно във вторник сутринта след гигантско X5.1 изригване – почти пет пъти по-интензивно от предходните две и най-силното слънчево изригване за 2025 г. досега. Мощният взрив е причинил прекъсвания на радиовръзките над Европа и Африка малко след избухването, съобщава Space.com.