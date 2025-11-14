Напрежение в парламента: БСП и "Възраждане" в словесен сблъсък

Председателят на НС Рая Назарян обяви 15-минутна почивка

Скандал избухна в Народното събрание между депутати от „Възраждане“ и вицепремиера Атанас Зафиров от БСП.

Георги Георгиев от „Възраждане“ обвини правителството, че не води реална социална политика, а единствено събира повече данъци и осигуровки, докато хората получават минимални обезщетения от около 9 евро на ден. Той добави, че бюджетът е „ляв“ единствено заради раздутата държавна администрация и заяви, че социалистите в страната вече не подкрепят БСП.

"Обещавате придобивки - за кого? За вас, които ще прибирате повече осигуровки и данъци от българските граждани, от работещите хора в тази държава, които пълнят бюджета. Вие трябва да помагате на тях, не те на вас. Знаете ли колко хора отиват на Бюрата по труда с 9 евро на ден обезщетение. Вие можете ли да живеете с 9 евро на ден, господин министър?", обърна се още Георгиев към Зафиров.

Коментарите му предизвикаха гнева на вицепремиера Зафиров, който отвърна, че Георгиев трябва да „гледа своята партия“, и защити работата на държавната администрация на ниски заплати.

"Много сте се загрижили за социалистите, гледайте си вашата партия, гледайте си резултатите в Пазарджик, и тогава ми казвайте как да си ръководя партията. Вие като депутат ли се засегнахте, че са вдигнати праговете за осигуровките, затова ли приказвахте толкова от тази трибуна? Знаете ли колко хора има с високи заплати, които плащат ниски вноски в социално-осигурителната система?", контрира вицепремиерът Атанас Зафиров.

Напрежението ескалира, когато Цончо Ганев обвини БСП, че е „изтривалка“ на ДПС и ГЕРБ и поиска оставка на социалистите.

Поради хаоса и взаимните подвиквания, председателят на Народното събрание Рая Назарян прекъсна заседанието и даде 15 минути почивка.