На 2 май 2025 г. да почерпят

Александър Сано, актьор, 48 г.

Проф. д-р Боян Дуранкев, икономист, 74 г.

Чл.-кор. проф. Васил Проданов, философ, 79 г.

Венета Райкова, писателка, тв водеща.

Чл.-кор проф. Димчо Кашчиев, физикохимик, 83 г.

Евтим Милошев, продуцент, бивш служебен министър на туризма, 57 г.

Д-р Йордан Ришкин, началник Отделение по трансфузионна хематология МБАЛ "Здраве" - гр. Велинград, 76 г.

Йосиф Сърчаджиев, актьор и режисьор, 80 г.

Койна Русева, актриса.

Любка Качакова, бивш зам.-министър на икономиката и депутат от НДСВ.

Любомир Дацов, финансист, член на Фискалния съвет, 60 г.

Любомир Младенов, актьор, 79 г.

Проф. д-р Людмил Бояджиев, кардиохирург, началник клиника в НКБ, 75 г.

Марая Цветкова, политолог.

Проф. Росен Стоянов, директор "Политически анализи и прогнози" в "Галъп", преподавател в НБУ, 53 г.

Тончо Токмакчиев, актьор, 62 г.

Тошко Йорданов, сценарист, председател на ПГ на ИТН в 51-ото НС, 55 г.