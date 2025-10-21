На 29 години: Внезапно почина американският гросмайстор Даниел Народицки

Американският шахматен гросмайстор и онлайн коментатор Даниел Народицки е починал на 29-годишна възраст. Новината беше потвърдена от Шарлот Шах Център, който публикува изявление от семейството му в понеделник. Смъртта му е описана като „неочаквана“, а причината не беше съобщена.

„С голяма тъга споделяме неочакваната кончина на Даниел Народицки“, гласи изявлението.

„Даниел беше талантлив шахматист, коментатор и преподавател – ценен член на шахматната общност, възхищаван и уважаван от фенове и играчи по целия свят.“

The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. pic.twitter.com/otNdUxDKtL — Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025

Новината предизвика вълна от съболезнования от страна на американската и международната шахматна федерация, както и от водещи фигури в шахматния свят.

Хикару Накамура, вторият по рейтинг американски гросмайстор, сподели, че е „съсипан“ от загубата.

„Това е огромна загуба за света на шаха“, написа Накамура в социалните мрежи.

Народицки започва да играе шах на шестгодишна възраст, след като по-големият му брат Алън го запознава с играта. Талантът му бързо се проявява – още на 12 години печели Световното първенство за момчета до 12 години в Анталия, Турция (2007 г.).

През 2010 г., едва 14-годишен, публикува книгата „Овладяване на позиционния шах“, с което става един от най-младите автори в историята на играта. Три години по-късно печели Младежкото първенство на САЩ и получава званието гросмайстор.

След като завършва Станфордския университет, Народицки се установява в Шарлот, Северна Каролина, където преподава и се състезава активно. През 2024 г. споделя първото място на Световното първенство по блиц, а през август 2025 г. триумфира на Националното първенство по блиц на САЩ с перфектен резултат 14 от 14.

В хода на кариерата си Народицки представлява Съединените щати на Световното отборно първенство през 2015 г., като постига победи над елитни играчи като Дмитрий Яковенко и Евгений Постни. През годините натрупва над 100 000 долара от наградни фондове, а името му става символ на съчетание между академичен интелект и спортен талант.

Освен на дъската, Народицки изгражда силно присъствие и в онлайн пространството. Неговият YouTube канал, с над 500 000 абонати и 90 милиона гледания, се превръща в една от най-популярните образователни шахматни платформи. В Twitch той има повече от 340 000 последователи, а предаванията му на живо комбинират блиц сесии с обучение и разговори с публиката.

Експертен анализ, спокоен тон и достъпност – така феновете описват стила му, който вдъхновява хиляди млади играчи по света. Според Шарлот Шах Център, Народицки е оставил траен отпечатък като преподавател и ментор, посветен на развитието на ново поколение шахматисти.

„Страстта на Даниел към образованието беше една от defining чертите му“, се казва в изявлението на организацията. „Той промени начина, по който хората по света мислят за шаха – не само като игра, а като изкуство и форма на мислене.“

Народицки ще бъде запомнен като един от най-ярките представители на американския шах от своето поколение – състезател, учител и вдъхновител, който остави след себе си общност, благодарна за неговия принос.