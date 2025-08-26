Непоказвани скулптури и пластики от Георги Чапкънов в Пловдив

Галерия „Възраждане“ празнува 30 г. от създаването си с изложба

Има над 30 самостоятелни експозиции

С ретроспективна изложба на българския скулптор проф. Георги Чапкънов-Чапа ще отбележи своята 30-годишнина галерия „Възраждане“ на 2 септември в Пловдив.

Експозицията ще представи непоказвани досега кавалетни пластики от личната колекция на семейство Чапкънови, както и скулптурни творби, отлети специално за събитието. Ще бъде представена и селекция от най-добрите графики на маестрото, а най-новите му рисунки ще бъдат изложени в специална папка.

„За три десетилетия сме реализирали над 600 изложби, дали сме възможност за дебют на повече от 60 творци, издали сме 38 албума и каталози, представили сме 22 000 произведения на изкуството, а публиката ни надхвърля 300 000 посетители“, посочват от галерията.

Проф. Георги Чапкънов-Чапа е роден през 1943 г. Той е български скулптор, илюстратор и сценограф. Първите му самостоятелни изложби са през 1975 г. в София и през 1976 г. в Пловдив. Съавтор (заедно с Кирил Гогов) на герба на България (1997), автор на статуята „Св. София" в София (2000), на статуетката на театралния „Аскеер", на паметника на дарителите в Свищов (2005), паметник на независимостта в София (2007), „Орфей и Евредика" в Смолян (2007), паметника на проф. Иван Шишманов в Свищов (2012), на скулптурата на баща и син Славейкови на едноименния площад в София и др.

Бил е ръководител на катедра „Художествена обработка на метал" в Художествената академия. Има над 30 самостоятелни изложби. Носител е на редица престижни награди, сред които Голямата награда за скулптурен портрет на Съюза на българските художници (1969-1972), наградата „Огюст Роден" на международното жури за реалистична скулптура на музея „Хаконе" в Япония (1990), Голямата награда за скулптура от триеналето на изящните изкуства в Ню Делхи, Индия (1991) „Силмона" - награда на президента на Италия за принос към италианската култура за направения от него бронзов бюст на режисьора Федерико Фелини (1993) и орден „Св. св. Кирил и Методий" огърлие (19 май 2015).