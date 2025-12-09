Над 221 000 украински граждани са с временна закрила в нашата страна

Няма засилен миграционен натиск, не повече от 20% от центровете за бежанци са запълнени, каза председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет Иван Иванов на форум в Централния военен клуб в София.

По думите му, данните са добра новина, но не трябва да се успокояваме, тъй като това са много динамични и непредсказуеми процеси. От геополитическа гледна точка броят на кандидатите, които търсят международна закрила в България, е труден за прогнозиране. Поради простата причина, че страните, които са източник на мигранти, са в много динамични процеси, обясни Иванов, цитиран от БТА.

"Трафикът на хора в Европейския съюз надминава 4 млрд. евро. Огромна сума, която дори наближава трафика на наркотици. Това е един голям проблем, с който се сблъскваме ежедневно и трябва да го решаваме. За целта ще построим още два центъра от затворен тип. Това са центрове, от които бежанците нямат право да излизат. Това се прави с цел да се осигури сигурност да българското население", каза още Иван Иванов.

По думите му, България е дала временна закрила на повече от 221 000 украински граждани и те са в нашата страна. Европейският съюз удължи срока за временна закрила с още една година, но така или иначе стои въпросът какво ще стане с тези хора, след като изтече тази една година. Дали те ще започнат да се връщат в Украйна? Надяваме се голяма част от тях да се върнат, след като приключи войната, каза още Иванов.

