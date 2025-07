Николаос Цитиридис: Аксел Роуз не пя добре, не съм сигурен, че знаеше в коя държава се намира

Комикът определи шоуто като "евтин номер за взимане на пари на хора", бира по 8 лв. и се пошегува с националния отбор по футбол

Комикът и екс водещ Николаос Цитиридис изказа едно малко по-различно мнение след снощния концерт на "Guns'n'Roses" на националния стадион "Васил Левски" в столицата.

Той отбеляза, че най-хубавото нещо на стадиона били "мобилните бираджии с кегове на гърба", но не пропусна да отбележи, че, за да си вземеш студено пиво на терен, е трябвало да се бръкнеш с 8 лв. за една напитка.

Цитиридис не спести критика, като дори отбеляза шеговито, че стадионът е виждал много неща, дори и "мачове на националния отбор", но шоуто снощи е минало граници, по думите му.

Ето какво гласи целият пост на Николаос Цитиридис:

"Това, което гледахме днес като концерт на Guns'n'Roses, беше най-лошото нещо, което стадионът е виждал, а той е виждал мачове на националния отбор.

Всичко започна в 19:30, защото очевидно бяхме на детски рожден ден. Зазвуча Welcome To the Jungle, докато половината стадион беше навън, все още по опашки за бира.

Всъщност, най-хубавото нещо на концерта бяха мобилните бираджии с кегове на гърба, които сипваха бира без опашки. Срещу 8 лева.

Аксел Роуз със сигурност е пял по-лошо, но днес със сигурност не пя добре. Даже не съм сигурен, че знаеше в коя държава се намира. Нито веднъж не се обърна към публиката, нито веднъж не спомена София.

Беше толкова гадно, че преспокойно групата можеше да качва на сцената по един фен, който да пее песните на бандата, вместо Аксел. Но това щеше да е възможно, ако хората знаеха какво пеят Слаш и компания.

Вместо да гледаме най-доброто, сет листа беше разкъсан от хитове и песни, които никой не знаеше. Толкова тиха българска публика никога не е имало на концерт на националния стадион.

Кому е нужно да слушаме 3 часов концерт на Guns'n'Roses с песни, които дори те не свирят добре. Буквално в един момент Аксел поиска една от песните да започне от начало, защото я е объркал. Пич, 40 години си на сцена, ебахти Мики Мауса. Всичко можеше да приключи за час и половина и да мине по-безболезнено. Най-вече за Аксел.

Песни като Yesterdays, Civil War, Live and Let Die звучаха като блед скапан спомен за някогашното величие на групата.

Шоуто, мултимедията, светлините - евтин номер за взимане на пари на хора, които обичат групата. Има k-pop банди, които правят 100 пъти по-добро шоу, по-добър звук и по-добро качество на изпълнението от тази излагация, която днес беше в София. И не става въпрос за пари. Разликата между к-pop групите и Guns са около 40-50 години опит. И корейците бият по точки.

Най-долнопробното шоу, което е стъпвало на националния стадион. Дъ-но".