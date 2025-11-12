Никола Цолов след „повиквателната“ за Формула 2: Изненадан съм, но се чувствам готов

Никола Цолов ще дебютира във Формула 2 още тази година, стана ясно, след като от отбора му Кампос решиха да му дадат колата на испанеца Пепе Марти за последните два кръга от сезона. Така българският пилот, който завърши като вицешампион Формула 3, ще стартира като съотборник на британеца Арвид Линдблад в Катар в последния уикенд на ноември и в Абу Даби седмица по-късно. И тримата пилоти са кадри на академията на Ред Бул, като Линдблад вече получи първия си шанс за изява във Формула 1 – участие в свободна тренировка на „Силвърстоун“ на мястото на пилота на първия тим Юки Цунода. А Марти се ориентира към Формула Е и ще кара в най-престижния шампионат за електромобили в предстоящия сезон.

„За мен е приятна изненада дебютът ми във Формула 2 още тази година, благодарен съм на Кампос и на Ред Бул за тази възможност и за доверието към мен – заяви Цолов. - Работих невероятно много, за да стигна дотук и се чувствам готов за следващата стъпка. Ще се старая да науча възможно най-много от този опит, за да се подготвя за следващия сезон“.

Тъкмо това е целта на шефа на тима Адриан Кампос-младши, който работи с българина от началото на кариерата му в едноместни болиди.

„За Никола това ще е фантастична възможност да започне адаптацията си към новата категория в реални състезателни условия – заяви Кампос. - С него вече вършим необходимото, така че да е възможно най-добре подготвен за първата си изява с кола от Формула 2“.