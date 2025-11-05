Нови помощи за родители в Мадрид: 500 евро за първо дете и 1000 за трето и последващо

Градският съвет на Мадрид стартира общински план за повишаване на раждаемостта

От вторник градският съвет на Мадрид ще плаща на гражданите си за това, че имат деца. За първото родителите ще получат 500 евро, за второто - 750 евро, а за третото и следващите - 1000 евро, пише El Pais.

Мярката, обявена от октомври миналата година, е част от плана за повишаване на раждаемостта, който се насърчава от изпълнителната власт на Хосе Луис Мартинес-Алмейда от октомври миналата година. Тази субсидия е съвместима с другите субсидии, предоставяни за същата цел от други администрации, подчерта заместник-кметът. За да се кандидатства, е необходимо да се попълни формуляр, достъпен на уебсайта на Консисторията, и да се представи в деловодството на кметството. Това може да стане по електронен път или лично.

Според кметството има срок от два месеца, считано от деня след раждането или осиновяването, за подаване на заявлението. Тези, които са станали родители след 1 юни, също имат срок от два месеца от днес, за да изпълнят процедурата. В случаите на многократни раждания или осиновявания е възможно да се подаде заявление за всяко от децата.

С тази мярка общинската управа се надява да обърне частично демографската динамика в испанската столица: раждат се все по-малко деца.

През 2024 г. са се родили 26 213 деца

и въпреки че това е с 500 повече от предходната година, цифрата е далеч от ражданията преди няколко години. През 2008 г., годината, в която настъпва жилищната криза, в испанската столица се раждат 36 663 деца - с 40 % повече от днес.

Като дава пари на родителите, градският съвет на Мадрид се надява да обърне поне малко тенденцията в пирамидата на населението. Общо за първата публична покана за субсидии той е отделил 17,3 млн. евро, въпреки че според Консисторията е възможно отпуснатите средства да се увеличат, ако има повече молби от очакваното.

Това обаче е само една от 50-те мерки, включени в плана за раждане на Алмейда, който е предвидил 675 млн. евро от публичната хазна на Мадрид. Сред другите е откриването през декември миналата година на осмия Център за подкрепа на семейството, който е общинският ресурс, където днес бяха представени субсидиите. Сибелес обяснява, че той предоставя социална, психологическа, правна и посредническа подкрепа на семействата „с цел предотвратяване и разрешаване на кризисни ситуации, които могат да възникнат в семейните отношения, или на трудности, които възникват при упражняването на родителските функции“.