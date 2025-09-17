Ново предизвикателство в ТикТок? Младежи потрошиха автомобил и се снимаха с него

Младежи потрошиха автомобил в центъра на Пловдив, след което застанаха за снимка с него. Случката е запечатана от охранителна камера на съседния блок, а собственикът на колата се съмнява, че е станал жертва на ново предизвикателство в социалните мрежи.

Инцидентът е станал през нощта срещу 5 септември. Собственикът на колата я намира сутринта. Шокира се като вижда какво правят две момчета по записите на охранителната камера.

"Преди да открият колата казват не е тази, другият казва не тази е и тогава откриват колата. Почват да си правят селфита, качват се отгоре, скачат върху предния капак. Правят като в Титаник - единият си вдига ръцете, другият си прави отдолу селфи", каза по БНТ Валентин Димитров, собственик на автомобила.

Димитров е предал записите във Второ районно. От полицията заявиха, че се води разследване. По първоначална информация заснетите момчета нямат предишни криминални прояви.

"Те вътре не са влизали в колата, проверих – не. И от видеото се вижда, че не са", допълни Валентин.

Потърпевшият не може да си обясни защо и самите те се снимат след стореното, освен ако не е за социалните мрежи. Затова призова младите хора:

"Да не се влияят точно от ТикТок кой каквото да го направи да го последват и да има разум. Не да се повлияят от инстинкти, защото инстинктът води до ей такива неща", каза още Валентин Димитров, собственик на автомобила

Колата вече е отремонтирана, а това, че е кабрио е ограничило щетите.

Докато предполагаемото "предизвикателство" приключи, Димитров вече паркира колата с багажника към улицата, за да не е атрактивна за снимки и още по-усилено с листовки си търси гараж в квартала.