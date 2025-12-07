Норис взе първа титла във Формула 1 с трето място в Абу Даби

Ландо Норис спечели титлата във Формула 1. 26-годишният пилот на Макларън завърши на трето място в Гран при на Абу Даби, като това беше достатъчно за него да триумфира за първи път като шампион.

Състезанието на пистата Яс Марина беше доминирано от бившия първенец Макс Верстапен (Ред Бул), финиширал на лидерската позиция след изминаването на 58 обиколки.

На втора позиция в 24-тия и последен кръг през сезона остана Оскар Пиастри от Макларън.

Ландо Норис е с две точки пред Макс Верстапен в генералното класиране, докато Оскар Пиастри остана на 13 пункта зад своя съотборник.

Нидерландецът стартира от първа позиция в Абу Даби и направи всичко, което зависеше от него по време на последната надпревара в първенството, но нямаше как да измести Норис от върха в края на годината. Третото място на Яс Марина гарантираше шампионския триумф за британския пилот.

Макларън доминираше изцяло при отборите, като спечели титлата много преди финалната надпревара.

В последния кръг имаше и моменти на напрежение, когато заемащият четвърто място Шарл Льоклер от Ферари опита да окаже натиск върху новия шампион в самия край на състезанието. Ако Ландо Норис беше останал извън подиума, нямаше да спечели титлата.

Льоклер не успя да поддържа добро темпо дълго време и Норис нямаше от какво да се притеснява в последните обиколки.

"Благодаря ви, момчета. Написахме история. Обичам ви, благодаря ви за всичко, заслужаваме го", заяви новият шампион по радиото, когато пресече финалната линия.

Ландо Норис осигури общо 13-та титла за пилот на Макларън в историята и е първият, който спечели трофея за британския отбор след Люис Хамилтън през 2008 година.

Макс Верстапен завърши за 1:26:07.469 часа в Абу Даби, докато Оскар Пиастри остана на 12:594 секунди зад него. Новият шампион е на 16:572 секунди след Верстапен.

Ландо Норис е първият британски първенец във Формула 1 след Люис Хамилтън, който триумфира за последно в най-атрактивната автомобилна надпревара през 2020 година.