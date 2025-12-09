НС обсъжда утре вота на недоверие към кабинета "Желязков"

Вотът на недоверие на Министерския съвет с премиер Росен Желязков във връзка с провала на правителството в икономическата политика, е първа точка в проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица и се очаква да бъде обсъден утре, според проекта на дневен ред, публикуван на сайта на парламента. Той също трябва да бъде одобрен от народните представители - в началото на пленарното заседание.

Вотът на недоверие е внесен от 61 народни представители от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“.

В програмата е предвидено гласуването да бъде в четвъртък, 24 часа след приключване на разискванията по него.

Следващата точка е първото четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., а след това и на този за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)