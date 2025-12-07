Няма по-уникален от Лионел Меси

Вечната битка на новия век кой е по-велик Лионел Меси или Кристиано Роналдо все повече накланя везните към аржентинеца. На трети континент Лео спечели купа! Успехите му с Барселона ще останат завинаги в аналите на най-големите – 4 титли в Шампионската лига, 10 в Примера дивисион и още, и още... Меси стана №1 в света на Мондиал 2022 в Катар. Спечели Копа Либертадорес в Южна Америка. А сега донесе и първата в историята титла на Интер Маями в Мейджърлигата. Тя е под №48 във витрината на Лео.

Какъв финал – 3:1 над Ванкувър Уайткапс с Томас Мюлер. Успехът бе едва четвърти срещу 11 неуспеха срещу легендарния германец. Меси участва пряко в два от головете и накара Дейвид Бекъм да стане най-щастливият клубен собственик. Великият британец, спечелил трофея като футболист на Лос Анжелис Галакси, каза, че това изживявяне е още по-голямо. Бекъм и Интер Маями преди две години бяха последни в дивизията...

В кариерата си Меси е изиграл 1137 мача, вкарал е 896 гола, дал е 406 асистенции, 60 пъти е забил хеттрик, има 69 попадения от пряк свободни удари, разписал се е 105 път с изстрели извън наказателното поле. Участвал е в 1302 гола в кариерата си – тотален рекорд! Осем пъти е носител на „Златната топка“.

Със сигурност Роналдо гледа със завист към статистиките на Меси. Горе-долу по едно и също време двамата напуснаха Европа. Португалецът избра по-големите пари от Саудитска Арабия и Ал Насър, но не е спечелил още нито един трофей. С 50 гола е близо до неописуемата кота 1000 в кариерата. Но пък Меси е с две години по-млад.

Роналдо обича да говори как няма никакво намерение да спира с футбола. Меси не поставя подобни крайни цели. Мондиал 2026 най-вероятно ще е последно и за двамата. Болката на Кристиано е, че още не е ставал световен шампион.