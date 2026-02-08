Няма чужд човек на камерите в хижа „Петрохан“

Тримата най-спокойно палят сградата

Остава версията за групово самоубийство

Записите на камерите, монтирани в зоната на хижа “Петрохан”, не са засегнати от пожара. На тях не се вижда присъствие на външен човек през последните дни преди тройното убийство, научи “Труд news” от запознати с разследването.

В неделя - 1 февруари, на видеото има само шестима души, все “рейнджъри”. Това са тримата убити - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, както и намерените вчера мъртви Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

Във вечерните часове на 1 февруари телефоните на Калушев и двете момчета са изключени в района на Бързия - Петрохан - Гинци.

По непотвръдена информация камерите заснели момент, в който Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев прибират кучетата, след което подпалват хижата. После тримата заедно се отдалечават и излизат от обхвата на видеонаблюдението. Липсата на чужд човек в района и най-спокойните действия на “рейнджърите”. Това е и една от причините да не бъде отхвърляна версията за групово самоубийство.