Обвинение за двама, пребили без причина мъж



Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама мъже – на 27 и на 18 години, нанесли телесна повреда на мъж.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11.11.2025 г. в 00,40 часа пред заведение на ул. „Георги С. Раковски“ в гр. София, обвиняемите М.Ц. и К.П. са нанесли удари с юмруци и ритници в областта на главата на мъж, в резултат на което той е изгубил съзнание.

Вследствие на това те са му причинили средна телесна повреда, като деянието е извършено по хулигански подбуди.

М.Ц. е извършил и хулигански действия, като е нападнал без причина двама мъже, счупил е витрина на вратата на заведение, след което е заявил на полицейски служители, че ще избие тях и семействата им.

Деянието по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост.

По случая е образувано досъдебно производство. М.Ц. е обвинен за извършени престъпления по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и по чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. К.П. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Двамата обвиняеми са осъждани.

С постановление на наблюдаващ прокурор М.Ц. и К.П. са задържани за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата.