Обвиненият за убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе се призна за виновен

Мъжът, обвинен в убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през лятото на 2022 г., се призна за виновен още в самото началото на процеса. Заседанието се проведе днес, 28 октомври.

"Всичко това е истина", заяви 45-годишният Тецуя Ямагами, на когото са повдигнати обвинения в убийство и в незаконно притежание на оръжие.

Ямагами прекрачи прага на съдебната зала в Нара, охраняван от четирима полицаи, уточнява АФП.

Безработният 41-годишен тогава Тецуя Ямагами е бивш военен.

Според сведенията в деня на убийството той е приближил Абе в гръб и е стрелял два пъти от самоделно направено оръжие. Убиецът на Абе е бил убеден, че бившият японски премиер е свързан с религиозна група, която е разорила майка му. Тя дарила огромна сума пари на организация за благотворителност, след което обедняла. За да отмъсти, той решил да ликвидира Абе. По време на заседанието не стана ясно коя е организацията, на която майка му е дала пари.

Бившият министър-председател на Япония Шиндзо Абе почина, след като бе прострелян по време на предизборна реч в западната част на страната през юли 2022 г.

