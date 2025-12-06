Обявиха частично бедствено положение в Зидарово

Още по темата: Задействаха BG-ALERT в царево и четири бургаски села 06.12.2025 14:51

Предупреждение от BG-ALERT беше издадено за частично бедствено положение созополското село Зидарово.

"Поради обилни валежи и наводнена инфраструктура е обявено частично бедствено положение за с. Зидарово, община Созопол. Достъпът с автомобили е затруднен. Да се избягват пътувания в посока селото. При нужда позвънете на 112", гласи предупредителното съобщение на кмета на Община Созопол.

Входовете и изходите на населеното място са възпрепятствани и трудно проходими. Пътят през с. Присад е проходим.

От местната управа молят всички жители и посетители да бъдат изключително внимателни и да следят за допълнителни указания от компетентните органи.

По-рано кметът на Зидарово призова гражданите да не тръгват към селото и да не го напускат към момента тъй като пътят в посока Зидарово е под вода и съществува реален риск за преминаване.