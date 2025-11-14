Ограбиха журналиста Йоан Запрянов (СНИМКИ)

Обраха журналиста Йоан Запрянов. От апартамента му са задигнати лаптоп, китарен усилвател, който е доста рядък за България, конзола за игри, джойстик и колонка.

"Приятели, ограбиха ме. Ще се радвам, ако помогнете да открием тази фешън икона. Моля за помощ и в търсенето на въпросните вещи по заложните къщи в района на Сточна гара и Лъвов мост, а ако има как - и в по-широк обсег", пише той в социалните мрежи.

Потърпевшият каза пред NOVA, че обирджията е разбил ключалката и така е влязъл в имота му. Подаден е сигнал в полицията, взети са и отпечатъци.