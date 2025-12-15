Огромна опашка при старта на "Магазин за хората" в Куклен

Голям интерес и изкупени стоки още в първите часове на деня. Националната инициатива "Магазин за хората" стъпи в град Куклен в Пловдивско, съобщи БНТ.

"Магазин за хората" е инициатива на Земеделското министерство и е със 100% държавно участие. Целта е в обектите да има стоки на постоянно ниски цени.

Огромна опашка имаше в Куклен при отварянето на местния щанд. Продуктите, които се предлагат, са обозначени със специално лого.

"Интерес има. Стоките засега са 45 артикула. Ще има още. Тепърва се водят преговори за останалите стоки", заяви Мария Веселинова, председател на ПК "Успех" - град Куклен.

Хлябът, предлаган в рамките на инициативата, е на цена 1,49 лв. - с около 30 стотинки по-евтин от други по-масови видове. Продуктите на щанда са от т. нар. малка потребителска кошница.

"Олио, захар, салами, лютеница", допълни Галя Емилова.

"Олиото е на цена 2,79 лв. Най-много се търси ориз, боб, леща, червена леща, захар, брашно", коментира Ася Касъмова, продавач.

До момента са сключени договори с 11 производители, очаква се да се включат и още. Концепцията е търговската надценка на предлаганите продукти да бъде до 10 процента.

"Основното предимство на тези стоки е цената в сравнение с това, което имаме в момента в тези магазини и не само в тези магазини, идеята на цялото нещо е да могат хората по малките населени места да имат достъп до също така добри цени", заяви Николай Петров, изп. директор на "Магазин за хората".

Жителите на седем села в общините Брезово и Родопи могат да пазаруват продукти от "Магазин за хората" в мобилен обект, който посещава населените места.

"Гледат по-евтинкото, търсят по-евтината стока, в момента това върви. Като почнахме да го предлагаме, вървят стоките", коментира Кръстьо Клявков, продавач.

Очаква се повече от 100 000 жители на 55 малки населени места в Пловдивска област да получат достъп до български продукти на изгодни цени.