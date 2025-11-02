Озан Гювен ще лежи в затвора само 45 дни

През юни 2020 г. приятелката на популярния турски актьор Озан Гювен заведе дело срещу него. Дениз Булуцуз обвини бившия си възлюбен в домашно насилие и тежка телесна повреда. Актьорът заведе насрещен иск за клевета, твърдейки, че Дениз го е нападнала. Делото продължи повече от 5 години и резултатът от него най-накрая беше обявен.

Озан Гювен отива в затвора, за да излежи присъдата си за нападение над Дениз Булуцуз. През юни 2025 г. съдът осъди актьора на две години и три месеца затвор. И двете страни обжалваха: Булуцуз беше недоволна от леката присъда, докато Гювен настояваше, че е невинен. Преди дни съдът в Истанбул издаде окончателното си решение срещу актьора, като отхвърли всички жалби, подадени след присъдата и нареди на Озан Гювен да излежи 45 дни в открит затвор.

Очаква се турският актьор скоро да бъде изпратен в поправително заведение, за да излежи наказанието си. Много фенове намериха това съдебно решение за странно. Съдът го осъди на 27 месеца затвор, но той ще излежи само 45 дни. Гювен отказа коментар.

Турският открит затвор е поправително заведение, където затворниците не са под строг надзор. На осъдените е позволено да продължат работата си и могат да водят по-конструктивен живот.