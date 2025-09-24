Около 50 000 българи получават инсулт на година, 5000 от тях не го преживяват

Председателят на Управителния съвет (УС) на Асоциацията за инсулт и афазия инж. Дорина Добрева коментира, че всяка година инсулт получават около 50 000 българи, 5000 от които не го преживяват. Тя добави, че долната възрастова граница продължава да пада и хората трябва да се информират как да се предпазят от това социално значимо заболяване и как да се рехабилитират правилно, ако се сблъскат с него.

Инж. Добрева отбеляза, че затова от Асоциацията за инсулт и афазия организират, срещи в страната с отговорни институции, лечебни заведения, местни администрации и други, с които да изградят устойчива политика в борбата с инсулта, основана на превенцията, навременната и качествена медицинска помощ, както и холистичния подход, включващ социални, психологически и общностни решения.

На срещата в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе присъства заместник-кметът по "Социални дейности, здравеопазване и транспорт" на Община Русе Димитър Недев, представители на местната администрация, Регионалната здравна инспекция, лечебни, медицински и социални заведения, центрове и лаборатории, Българския червен кръст и др.

„В тези срещи набелязваме план за действие и мерки, които да подобрят ситуацията, сключваме меморандум за съвместна работа със съответната Община, създаваме и клуб за подкрепа на хората, преживели инсулт, и техните близки. В цялата страна се раждат такива малки звена, които са инициатори на промяна и на подкрепа“, каза още инж. Дорина Добрева.

Тя отбеляза, че често се констатира липса на комуникация между различните институции, както и на информираност за гражданите, които преминават през такова житейско препятствие – на първо място как да реагират в първите важни секунди и минути при инсулт и след това какво да направят при изписване от болница. Инж. Добрева отчете още, че липсват конкретни социални услуги „скроени“ по начин, който да е от полза и насочени към потребностите на пациентите особено след инсулт и хората с афазия.

„Работата по превенция, по профилактика и информираност е много различна в различните точки в страната. Ние затова се опитваме да направим такива еднотипни инструменти, които са проверени, одобрени и лесно възприемащи се от всички. Пътеката на знанието се възприема изключително удачно и тя върши чудеса. Хората излизат подготвени от едни десет минути преживяване“, каза още инж. Добрева.

Тя отбеляза, че от срещите си в страната Асоциацията намира все повече подкрепа и сподвижници.

„Хора в по-млада възраст, които имат по-голям шанс за възстановяване, просто трябва да бъдат информирани. Имаме дори и млад член на организацията, който е баща на три деца, успя да се възстанови и плува, за да възстанови своите двигателни способности, няма нарушение на говора и дори се върна на работа“, каза още инж. Добрева.

Тя добави, че трябва да се помнят и рисковите фактори за инсулт, сред които са високото кръвно налягане, аритмията, диабетът, високият холестерол, пушенето и употребата на алкохол.

Заместник-кметът Недев се ангажира Община Русе да работи за разширяване на мрежата от социални услуги за преживелите инсулт. Той пое ангажимент за проучване на възможността "Домашен социален патронаж" да развие такава дейност, която да се включи към социалната карта за 2027 година. Така ще се увеличат както услугите, които предлага, така и дейността си, като част от ангажиментите му да се насочи към подкрепа на прекаралите инсулт.