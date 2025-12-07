Осъдиха мнима хазяйка, измамила студенти

Признала вината си

Мнима наемодателка, която завлякла четирима студенти чрез фалшиви обяви в социалните мрежи, получи присъда.

Пловдивският съд й даде условна присъда от 1 година и 8 месеца, с изпитателен срок от 3 години.

Младата жена публикувала обяви за апартаменти под наем, които всъщност не съществували. Студентите, потърпевши от измамата, внесли предплатени суми и останали без квартири, а “хазяйката” успяла да се измъкне с парите им, съобщава trafficnews.bg.

По време на съдебното заседание Деница е признала изцяло вината си изцяло и делото бе разгледано по реда на съкратената процедура. В залата стана ясно, че срещу жената тече още едно производство, което не е обединено с настоящото. И този път става дума за “отдаване” на апартамент под наем, но в София.